«Прикладную химию» оштрафовали за химический запах

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Кировский районный суд приговорил ФГУП «РНЦ Прикладная химия» к административной ответственности «за сокрытие, умышленное искажение или несвоевременное сообщение полной и достоверной информации об источниках загрязнения окружающей среды». Предприятию назначен штраф в размере 20 тыс. руб., сообщает пресс-служба Пермского краевого суда.

В ноябре 2018 года жители микрорайона Новый Крым направили обращение в Управление Росприроднадзора по Пермскому краю. Причина обращения — химический запах от ФГУП «Прикладная химия». В ходе проверочных мероприятий стало известно, что предприятие не контролировало загрязнение окружающей среды.