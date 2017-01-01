Вышел в свет очередной номер журнала «Компаньон magazine»

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Полистать

Памятник удаче. Российская нефть начиналась в Прикамье.

Восемь лет с Курентзисом. Вспоминаем самое увлекательное приключение в истории пермской театральной жизни.

«Россия — часть нашей личной истории». Беседа с создателем и героиней фильма «Каренина и я» — режиссёром Томмазо Моттола и актрисой Гёрильд Маусет.

Путь и дорога в русской литературе. Александр Архангельский объясняет, куда же всё-таки мчится птица-тройка.

Коллекция счастливых мгновений. Неизлечимая болезнь — не повод не быть счастливым.

Пять лет санкций: ожидания и реальность. Как сказываются внешнеторговые санкции на экономике Пермского края?

Ученье — сила... даже если на дворе 1785 год. Из истории образования в Прикамье.

Реальное включение. Возможно ли интегрировать детей с физическими и ментальными особенностями здоровья в пока ещё недостаточно толерантное общество?

В школе и без школы: образование глазами детей. В ближайшей общеобразовательной школе, в элитной гимназии или на домашнем обучении — где детям комфортнее?

Мангышлакские хроники. На автомобиле из Перми в Казахстан и обратно с Сергеем Аверьяновым.

Код театральной вешалки. Встречаем начало концертно-театрального сезона во всеоружии.

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