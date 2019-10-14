ГК «Новомет», РФПИ и Saudi Aramco договорились о покупке доли «Роснано» в ГК «Новомет»

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Фото: novomet.ru

АО «Роснано» и консорциум инвесторов (РФПИ, Saudi Aramco и суверенный фонд Королевства Саудовская Аравия Public Investment Fund (PIF) объявили о согласовании обязывающей документации о продаже доли в ГК «Новомет».В рамках сделки консорциум выступит покупателем 30,76% ГК «Новомет» у АО «Роснано».

Соответствующее объявление было сделано 14 октября в Эр-Рияде в присутствии Президента Российской Федерации Владимира Путина и короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда. Об этом сообщил глава «Роснано» Анатолий Чубайс на своей странице в Facebook.

«За последние девять лет при участии «Роснано» «Новомет» стал одним из лидеров российского рынка нефтесервисного оборудования и вошёл в топ-10 мирового рынка, — отметил Анатолий Чубайс. —Инвестиции «Роснано» позволили компании модернизировать пермское производство погружных насосов для нефтедобычи, увеличить выручку в 3,5 раза — до 23,2 млрд руб., расширить международную сеть поставок оборудования до 25 стран и открыть 12 сервисных центров по обслуживанию оборудования по всему миру. Мы ожидаем, что приход в компанию стратегического инвестора в лице одной из крупнейших в мире нефтедобывающих компаний Saudi Aramco укрепит высокий статус компании «Новомет» на международном рынке нефтесервиса и придаст новый импульс для её развития».

Завершение сделки ожидается после получения одобрения со стороны Федеральной антимонопольной службы РФ (ФАС). Соответствующий пакет документов был направлен в ФАС консорциумом. Стороны рассчитывают закрыть сделку до конца 2019 года.



ГК «Новомет» занимается производством и сервисом нефтепогружного оборудования для добычи, в частности систем поддержания пластового давления.

По словам генерального директора ГК «Новомет» Максима Перельмана, которые приводит «Коммерсант», основатели компании владеют долей 49,9%, «Роснано» — 30,76%, остальное — у инвестфондов Baring Vostok и Russia Partners. В прошлом году «Новомет» получил рекордные показатели по прибыли, хотя ещё два года назад компания фиксировала убыток на фоне низких цен на нефть, отмечает глава «Новомета». Выручка «Новомета» за 2018 год выросла на 13,5%, до 23 млрд руб., и, согласно его стратегии, к 2022 году она должна достигнуть $1 млрд.



Напомним, «Роснано» выставил на продажу свою долю в 30,76% в июле 2016 года.



Сделка с заявленным покупателем — американской компанией Halliburton — сорвалась. Тогда ФАС России заявил, что причиной отмены договорённостей стал тот факт, что компания «Новомет» является стратегически важным предприятием. О том, что «Роснано» ведёт переговоры с Saudi Aramco, стало известно в июне прошлого года.