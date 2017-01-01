В Перми жильё на вторичном рынке за квартал подешевело на 0,8%

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По итогам третьего квартала, жильё на вторичном рынке подешевело в среднем на 0,8% (относительно второго квартала) и цена 1 кв. м составила 48,8 тыс. руб. За тот же период средняя цена «квадрата» в новостройках выросла на 0,1% и составила 57 074 руб. Такие данные предоставили аналитики аудиторской фирмы «Инвест-аудит».

На рынке вторичного жилья, несмотря на общее падение цен, «квадрат» подорожал в трёх районах Перми — Дзержинском, Ленинском, Мотовилихинском. Среднее снижение стоимости вызвало падение цен в Индустриальном районе на 5,1%.

Самые доступные квартиры на вторичном рынке — в Орджоникидзевском районе (39 007 руб. за 1 кв. м.), самые дорогие — в Ленинском (61,8 тыс. руб.)

На рынке новостроек заметнее всего жильё подорожало в Свердловском районе — на 4,7%.

Самые доступные новостройки — также в Орджоникидзевском районе (43,3), самые дорогие — в Ленинском (69,2).

Аналитики отметили, что существенных изменений на рынке недвижимости в Перми не произошло, все корректировки цен — незначительные и «в рамках погрешности».