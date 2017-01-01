В Перми на неделе вновь ожидается масштабное отключение воды

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Фото: Yandex.ru

На этой неделе в Перми запланировано отключение воды в разных районах города. «Новогор-Прикамье» сообщает, что это связано с аварийными и плановыми ремонтными работами.

Так, 16 октября с 10:00 до 18:00 отключение запланировано по адресам:

Николая Островского, 72, 74.

19 октября с 9:30 до 19:30 без воды останутся дома по адресам:

Куйбышева, 117, 117 К2, 117 К4, 117 К8, 117а, 117б, 119, 125;

Моторостроителей, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 4, 5, 6, 8, 9;

Серебрянский проезд, 10, 14, 16, 19, 2а, 3, 5, 6, 7, 8;

Солдатова, 34, 36, 38, 42/1, 42/2, 42/3, 42/4, 44, 44а.

С 9:00 до 19:00 19 октября воду отключат по адресам:

Барамзиной Татьяны, 68а;

Энгельса, 14, 17, 17а, 19, 21.