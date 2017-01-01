В Пермь прибудет выставочно-лекционный комплекс РЖД на колёсах

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В вагоне поезда Фото ОАО РЖД

Передвижной выставочно-лекционный комплекс ОАО «РЖД» (6+) совершит остановку на станции Пермь I. С 16 по 20 октября жители Перми смогут посетить развёрнутые тематические экскурсии, которые познакомят с историей железных дорог в России.

В составе поезда 20 вагонов, девять из которых оформлены как выставочные залы. На экспозиции можно узнать историю становления и развития отечественных железных дорог, а также о современных проектах и технологиях, которые используются на железных дорогах страны.

Выставочный комплекс будет работать с 10:00 до 19:00, перерыв — с 13:00 до 14:00, вход посетителей — до 18:15.

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