В Прикамье гостиницы категории три и более звёзд могут освободить от налога на имущество Депутаты ЗС рассмотрели новые поправки в краевое налоговое законодательство

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Тем временем в городе уже реализуется крупный проект, включающий строительство пятизвёздочной гостиницы на ул. Петропавловской

Вчера, 14 октября, члены рабочей группы по проекту закона «О внесении изменений в Закон Пермского края «О налоге на имущество организаций на территории Пермского края и о внесении изменений в Закон Пермской области «О налогообложении в Пермском крае» приняли ряд поправок, подготовленных между чтениями.

Во-первых, депутаты предложили заморозить ставку налога. Согласно действующей редакции закона в отношении объектов, облагаемых от кадастровой стоимости, установлены ставки на 2018 год в размере 1,5%, на 2019 год — 1,6 %, и 1,8% — на 2020 год. При этом, согласно Налоговому кодексу РФ, максимально возможная ставка составляет 2%. Для обеспечения более плавного перехода к кадастру депутаты предложили заморозить ставку на 2020 год на уровне 2019-го года, а сделать ставку на 2021 год в размере 1,65%.

Во-вторых, в целях стимулирования строительства новых и реконструкции действующих гостиниц предлагается освободить от уплаты налога организации, вложившие не менее 500 млн руб. в строительство или реконструкцию гостиницы категории не ниже чем «три звезды». Здание гостиницы должно быть введено в эксплуатацию после 1 января 2019 года. Срок пользования налоговой льготой составит 10 лет. При этом гостинице должна быть присвоена определённая категория, у налогоплательщика, заявившего своё право на льготу, не должно быть задолженности по сборам и налогам, а права должны быть зарегистрированы не менее чем на 99% общей площади здания гостиницы.

В-третьих, льготу в виде освобождения от уплаты налога планируется предоставить организациям, которые вкладывают деньги в приспособление для современного использования объектов культурного наследия. Для этого требуется в течение не более трёх любых календарных лет подряд вложить в проведение работ по сохранению объекта на общую сумму не менее 100 млн руб. или не менее 25 тыс. руб. на 1 кв. м общей площади. При этом вложениями не признаются расходы организации на приобретение объекта культурного наследия, а также затраты на выполнение работ по сохранению объекта, полностью или частично возмещённые за счёт бюджетных средств. Срок пользования налоговой льготой, так же как у и гостиниц, составляет 10 лет. Причём организация лишается права на льготу, если в силу вступило решение суда о ненадлежащем содержании объекта культурного наследия.

В-четвёртых, предлагается расширить категорию льготополучателей, владеющих помещениями в больших ТЦ и БЦ. Сейчас льгота сформулирована таким образом, что скидку могут получить только собственники всего здания или собственники крупных помещений в здании (более 5000 кв. м), — налог уплачивают в размере 80% от исчисленной суммы налога, если суммарная площадь помещений в здании в собственности одного налогоплательщика составляет более 10 000 кв. м, и в размере 90% — если площадь равна 5000—10 000 кв. м. Депутаты предложили изменить формулировку таким образом, чтобы льготой могли воспользоваться собственники отдельных небольших помещений в здании, если суммарно они владеют помещениями площадью более 5000 кв. м в здании.

В-пятых, на краевом уровне планируется установить льготу в отношении объектов, где не менее 50% площади используется для размещения рабочих мест работников, обеспечивающих его производственную деятельность. Льгота позволит уплачивать лишь 25% от полной суммы исчисленного налога. Для получения льготы нужны акт обследования здания, отсутствие заложенности по налогам и сборам и регистрация права собственности не менее чем на 99% общей площади здания.

Как пояснила один из авторов поправки Татьяна Миролюбова, речь идёт о зданиях заводоуправления, которые находятся на центральных улицах города, из-за чего их кадастровая стоимость достаточно высокая. Например, такое заводоуправление есть у ОДК «Пермские моторы».

Председатель комитета по бюджету Елена Зырянова отметила, что такая льгота «будет останавливать естественное развитие бизнеса». Депутат считает, что краевые власти должны дать промышленникам сигнал, что с этими зданиями надо что-то делать: реализовать, реконструировать, выводить такие из промышленного участка и вводить их в оборот коммерческой недвижимости. Однако второй автор поправок Юрий Борисовец заявил, что заводоуправления — это часть производственного комплекса, а без этой поправки такие здания будут облагаться как торговые центры.

В-шестых, законопроектом предлагается увеличить размер вычета для реально работающих субъектов малого предпринимательства с 50 кв. м до 100 кв. м. Следовательно, с 2020 года 100 кв. м площади одного объекта недвижимого имущества в собственности субъектов малого бизнеса налогом на имущество от кадастровой стоимости облагаться не будут.

В-седьмых, депутаты предложили установить льготу в отношении объектов недвижимости, где для размещения торговых и офисных объектов используется менее 20% площади (ангары, гаражи). В отношении этих объектов налогоплательщики получат право уплачивать налог в размере 25% от полной суммы и исчисленного налога. При этом данной льготой можно будет воспользоваться только при наличии акта обследования, отсутствии задолженности по налогам и сборам и если не менее чем на 99% общей площади здания зарегистрированы права на собственность. Юрий Борисовец предложил установить такую же льготу и для парковок. Но так как он внёс эту поправку после срока, а правительству нужно время для анализа этой инициативы, поправку решили рассмотреть на заседании комитета по промышленности и налогам.

В итоге депутаты приняли вышеперечисленные поправки и рекомендовали законопроект к принятию во втором чтении. Документ планируется рассмотреть на пленарном заседании краевого парламента 24 октября.

Напомним, что этот законопроект был внесён главой Губахи Николаем Лазейкиным. Автор законопроекта предложил выровнять в городских округах и муниципальных районах условия налогообложения коммерческой недвижимости, установив с 1 января 2020 года в крае единый критерий для включения объектов в Перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется исходя из их кадастровой стоимости. То есть предприниматели будут платить налог на недвижимое имущество в зависимости от кадастровой стоимости, если площадь помещений больше 300 кв. м, независимо от статуса муниципального образования.