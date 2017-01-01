УФАС оштрафовало «Т Плюс», «ПСК» и «ТНР» на 41 млн руб.

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УФАС по Пермскому краю определило объём штрафов для ПАО «Т Плюс», ООО «ПСК» («Пермская сетевая компания») и ООО «ТНР» («Т Плюс новые решения») в рамках расследования дела о повышении тарифа для жителей Закамска. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

За незаконное включение в систему теплоснабжения Кировского района Перми компании-посредника с целью получения необоснованной выгоды за счёт потребителей и городского бюджета поставщикам тепла придётся заплатить в пользу государства в общей сложности 41,1 млн руб.

Согласно постановлению комиссии Пермского УФАС России о назначении административного наказания, ПАО «Т Плюс» будет оштрафовано на 30,4 млн руб., ООО «ТНР» — на 10,5 млн руб., ОО «ПСК» — на 100 тыс. руб.

Кроме того, ресурсоснабжающим организациям надлежит в течение шести месяцев исполнить предписание надзорного ведомства, а именно принять меры по восстановлению ситуации, существовавшей до совершённого нарушения, в том числе исключить ООО «ТНР» из системы теплоснабжения потребителей Кировского района Перми.

Напомним, из-за незаконных действий ПАО «Т Плюс», ООО «ПСК» и ООО «ТНР» для 8 тыс. жителей Закамска произошло единовременное повышение тарифа на тепловую энергию на 56,6% и созданы условия для его дальнейшего роста.

Уплатить наложенные штрафы компании-нарушители обязаны в течение двух месяцев со дня вступления постановления в силу.

Добавим, что Семнадцатый арбитражный апелляционный суд, а ранее Арбитражный суд Пермского края подтвердили правомерность решения Пермского УФАС о незаконности включения компании-посредника ООО «ТНР» в цепочку теплоснабжения жителей Кировского района Перми. Нарушение ч. 1 ст. 10 Закона «О защите конкуренции» вменено группе лиц в составе ПАО «Т Плюс», ООО «ПСК» и ООО «ТНР».