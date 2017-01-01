«Школа здорового бега» запускает серию тренировок перед «Тёплым забегом»



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Фото: Илья Радченко

«Школа здорового бега» запускает серию тренировок на открытом воздухе. Занятия пройдут в преддверии благотворительного «Тёплого забега», участники которого помогут тяжелобольным детям — подопечным фонда «Дедморозим». Тренировки будут проходить там же, где 10 ноября состоится «Тёплый забег», — в технопарке Morion Digital, сообщают в фонде «Дедморозим».

Тренировки будут бесплатными.

Бесплатные тренировки будут проходить по субботам в 11:00 19, 26 октября и 2 ноября, а также накануне «Тёплого забега», 9 ноября. Организаторы покажут, какие упражнения подходят для разогрева, что нужно учесть на выбранной вами дистанции, а также покажут трассу, которая в этом году проложена по технопарку Morion Digital. Для участников тренировок уровень подготовки не имеет значения. Присоединиться к согревающим тренировкам могут все, кто уже бегает в холодное время года или только собирается этому научиться.

Михаил Дроздов, главный судья соревнований:

— Бег в холодное время года — это испытание. Мы предлагаем участникам «Тёплого забега» испытать себя по-настоящему и прийти на тренировки перед событием 10 ноября. Это поможет вашему организму адаптироваться и быть готовым к забегу. На тренировках преподаватели дадут советы каждому участнику, что стоит учесть в тренировках, когда термометр показывает минусовую температуру. Мы также напоминаем участникам, что при регистрации необходимо иметь при себе справку от врача.

Помимо согревающих тренировок «Школа здорового бега» также организует открытый лекторий, на котором участникам расскажут о секретах бега в холодное время года.

Лекторий о беге в холодное время состоится в среду, 23 октября, в 18:30 в Центре городской культуры (Пушкина, 15). А уже 10 ноября все участники тренировок смогут выйти на дистанции «Тёплого забега», который пройдёт на территории технопарка Morion Digital.