В эти выходные в Перми пройдёт фестиваль «Джаз-лихорадка»

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В эти выходные, 19 и 20 октября, состоится XIV Международный фестиваль «Джаз-лихорадка», в рамках которого в ДК Солдатова выступят Московский джазовый оркестр под управлением Игоря Бутмана, трио Олега Бутмана и покоривший пермскую публику американский вокалист Эллиот Маннерлин, а также филармонический джаз-оркестр Республики Татарстан и певица из Латвии Эвилена Протектор.

Программа фестиваля рассчитана на два дня, и большую часть выступлений можно будет услышать бесплатно.

19 и 20 октября на сцене ДК Солдатова выступит знаменитый биг-бенд заслуженного артиста РФ Евгения Манцирина, музыкальный проект «Роман Аверин Project» и ансамбль «Аристократ». Завершит первый день концерт Казанского филармонического джаз-оркестра.

Второй день пройдёт в более свободном формате. В фойе дворца продолжит работу фотовыставка «Джазовые портреты», с 15:30 на главной сцене начнётся танцевальный джазовый марафон при участии пермских музыкантов — участников ансамбля Art&Cool. Также в этот день выступят детский ансамбль «Юниджаз» (г. Екатеринбург) и трио Валерия Степанова (г. Пермь).

Кульминацией фестиваля станет выступление хедлайнеров: Московского джазового оркестра под управлением Игоря Бутмана и трио Олега Бутмана.

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