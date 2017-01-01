В этом году в Прикамье пройдёт порядка 2 тыс. сельхозярмарок
В субботу, 12 октября глава Прикамья Максим Решетников посетил сельскохозяйственную ярмарку выходного дня в Перми, проходившую по адресу: ул. Народовольческая, 3. Об этом сообщает сайт губернатора и правительства региона.
Губернатор Пермского края осмотрел палатки с различными
видами товаров – колбасными и кондитерскими изделиями, замороженными
полуфабрикатами, молочной продукцией, мёдом и овощами, а также пообщался с
фермерами. Как отмечают прикамские сельскохозяйственники, подобный формат
продажи зарекомендовал себя, спрос на товары есть, в том числе и потому, что в
сетевых магазинах натуральные фермерские продукты часто стоят дороже, чем у
самих производителей. Среди моментов, на которые обратили внимание фермеры, –
необходимость более активного информирования о проводимых ярмарках, а также
расширение возможностей по сбыту продукции.
В связи с этим обсудили вопрос о создании единой
онлайн-платформы ярмарок. С её помощью потенциальный покупатель сможет узнать,
на какой из площадок и в какое время тот или иной фермер будет торговать в
предстоящие выходные, и заранее сделать заказ на его продукцию, а в день
ярмарки получить товар. «Это очень хорошая идея. Мы готовы работать, готовы
даже сами доставку делать, если это будет большой заказ. По Перми – бесплатно»,
– подчеркнул представитель компании «Ильен», занимающейся производством
замороженных пельменей и свежей мясной продукции.
По итогам общения Максим Решетников поручил краевым Минпрому
и Минсельхозу оперативно проработать вопрос создания такой онлайн-площадки.
«Важно, чтобы люди понимали, где ярмарки будут проходить в
предстоящие выходные, могли там заказать заранее, приехать и получить. Потому
что можно знать о ярмарке, прийти через час, но уже не найти нужного тебе продукта»,
– пояснил губернатор.
Подобный формат позволит увеличить объём продаж продукции,
производимой фермерскими хозяйствами, и, соответственно, объём выручки, а для
жителей городов через новый сервис расширятся возможности покупки натуральных
свежих продуктов. Кроме того, это позволит наладить взаимосвязь производителя и
потребителя, когда жители Прикамья смогут купить фермерские продукты не только
на ярмарке, но и в других точках сбыта.
После осмотра ярмарки Максим Решетников дал поручение
краевым отраслевым министерствам, а также муниципальным властям тщательнее
подходить к вопросу благоустройства территорий, на которых проходят ярмарки, а
кроме того, проработать возможность торговли фермерских хозяйств в разных
точках города, в том числе в «трафиковых» местах, чтобы натуральная продукция
была доступна большему количеству горожан.
По данным краевого Министерства сельского хозяйства, в
среднем в одной ярмарке участвует 12-15 фермеров, представляющих разную
продукцию. Организация городских ярмарок – один из механизмов поддержки малого
и среднего бизнеса в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
В общей сложности в этом году было запланировано порядка 2
тыс. ярмарок во всех территориях Пермского края, на данный момент проведено уже
более 1,1 тыс. Остальные ярмарки пройдут до конца текущего года как в выходные,
так и в рабочие дни.
Торговые места для реализации продукции предоставляются
предпринимателям бесплатно на основании заявления в Пермский городской
бизнес-инкубатор, который выступает соорганизатором проекта.