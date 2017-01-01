В этом году в Прикамье пройдёт порядка 2 тыс. сельхозярмарок

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Фото: Пресс-служба губернатора Пермского края

В субботу, 12 октября глава Прикамья Максим Решетников посетил сельскохозяйственную ярмарку выходного дня в Перми, проходившую по адресу: ул. Народовольческая, 3. Об этом сообщает сайт губернатора и правительства региона.

Губернатор Пермского края осмотрел палатки с различными видами товаров – колбасными и кондитерскими изделиями, замороженными полуфабрикатами, молочной продукцией, мёдом и овощами, а также пообщался с фермерами. Как отмечают прикамские сельскохозяйственники, подобный формат продажи зарекомендовал себя, спрос на товары есть, в том числе и потому, что в сетевых магазинах натуральные фермерские продукты часто стоят дороже, чем у самих производителей. Среди моментов, на которые обратили внимание фермеры, – необходимость более активного информирования о проводимых ярмарках, а также расширение возможностей по сбыту продукции.

В связи с этим обсудили вопрос о создании единой онлайн-платформы ярмарок. С её помощью потенциальный покупатель сможет узнать, на какой из площадок и в какое время тот или иной фермер будет торговать в предстоящие выходные, и заранее сделать заказ на его продукцию, а в день ярмарки получить товар. «Это очень хорошая идея. Мы готовы работать, готовы даже сами доставку делать, если это будет большой заказ. По Перми – бесплатно», – подчеркнул представитель компании «Ильен», занимающейся производством замороженных пельменей и свежей мясной продукции.

По итогам общения Максим Решетников поручил краевым Минпрому и Минсельхозу оперативно проработать вопрос создания такой онлайн-площадки.

«Важно, чтобы люди понимали, где ярмарки будут проходить в предстоящие выходные, могли там заказать заранее, приехать и получить. Потому что можно знать о ярмарке, прийти через час, но уже не найти нужного тебе продукта», – пояснил губернатор.

Подобный формат позволит увеличить объём продаж продукции, производимой фермерскими хозяйствами, и, соответственно, объём выручки, а для жителей городов через новый сервис расширятся возможности покупки натуральных свежих продуктов. Кроме того, это позволит наладить взаимосвязь производителя и потребителя, когда жители Прикамья смогут купить фермерские продукты не только на ярмарке, но и в других точках сбыта.

После осмотра ярмарки Максим Решетников дал поручение краевым отраслевым министерствам, а также муниципальным властям тщательнее подходить к вопросу благоустройства территорий, на которых проходят ярмарки, а кроме того, проработать возможность торговли фермерских хозяйств в разных точках города, в том числе в «трафиковых» местах, чтобы натуральная продукция была доступна большему количеству горожан.

По данным краевого Министерства сельского хозяйства, в среднем в одной ярмарке участвует 12-15 фермеров, представляющих разную продукцию. Организация городских ярмарок – один из механизмов поддержки малого и среднего бизнеса в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

В общей сложности в этом году было запланировано порядка 2 тыс. ярмарок во всех территориях Пермского края, на данный момент проведено уже более 1,1 тыс. Остальные ярмарки пройдут до конца текущего года как в выходные, так и в рабочие дни.

Торговые места для реализации продукции предоставляются предпринимателям бесплатно на основании заявления в Пермский городской бизнес-инкубатор, который выступает соорганизатором проекта.