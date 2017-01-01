Руководитель Росприроднадзора оценила достижения «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» в природоохране

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Фото: Сергей Королёв

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова провела в Пермском крае первое выездное заседание Научно-технического Совета (НТС). В рамках программы пребывания состоялось посещение промышленных предприятий Прикамья.

11 октября Светлана Радионова побывала в ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», где побывала на производственной площадке и провела рабочее совещание с руководством предприятия.

Генеральный директор пермского нефтеперерабатывающего завода Сергей Андронов поделился опытом реализации природоохранных мероприятий. Рассказал о постоянном контроле состояния окружающей среды, модернизации производства и выпуске экологически чистого топлива. Так, процент выбросов загрязняющих веществ в атмосферу снизился на 11% за три года.

Светлана Радионова, руководитель Росприроднадзора:

— Это наше первое выездное заседание НТС и я рада, что оно проходит в Пермском крае. В регионе широко представлено машиностроение, электроэнергетика, нефтепереработка, авиационная промышленность, нефтехимия. Хочу поблагодарить участников за слаженную работу. Для нас важен диалог с промышленниками и предпринимателями, также приоритетно получать обратную связь от регионов России. Площадка НТС является такие местом, где мы можем услышать друг друга и я надеюсь, что наши встречи будут происходить регулярно и плодотворно.

За 10 лет затраты «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза» на природоохранные мероприятия составили11 млрд рублей.

В 2010 году завершена масштабная реконструкция очистных сооружений предприятия, которая позволила увеличить возврат очищенной воды на повторное использование и снизить потребление речной воды; очищать поступающие стоки до нормативных показателей с дальнейшим сбросом в реку Каму, минуя городские очистные сооружения. В 2019 году завершилась модернизация схемы топливного газа, которая позволила минимизировать объемы сжигаемого на факеле топливного газа.

Комплекс по утилизации нефтесодержащих отходов ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» — первый универсальный комплекс в России, позволяющий в полном объеме перерабатывать все образующиеся на предприятии жидкие и твердые нефтесодержащие отходы. Работа комплекса позволила исключить из эксплуатации шламонакопитель площадью 4,72 га, провести его рекультивацию и значительно сократить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу.

Фото: Сергей Королёв

По сообщению пресс-службы предприятия