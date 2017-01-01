Инновационная продукция филиала «Азот» компании «УРАЛХИМ» удостоена серебряных медалей

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Фото: пресс-служба АО «ОХК «УРАЛХИМ»

Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» совместно с ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный аграрный университет» награждены Министерством сельского хозяйства РФ серебряными медалями за разработку гранулированных минеральных балансирующих кормовых добавок для молодняка крупного рогатого скота и для дойных коров. Эти инновационные продукты предприятие представило в рамках 21-й агропромышленной выставки «Золотая осень», которая состоялась в Москве, сообщает пресс-служба предприятия.

Кормовые добавки предназначены для восполнения недостатка минеральных веществ в рационе крупного и мелкого рогатого скота, свиней, птиц и рыб. Филиал «Азот», понимая современные потребности сельхозпроизводителей, в апреле текущего года объявил о старте совместного с администрацией Березников проекта «Территория роста». Первым этапом его реализации стало заседание круглого стола с участием представителей предприятия и сельхозпроизводителей Березниковского округа, на котором был представлен проект по кормовым добавкам.

Главное преимущество кормовых добавок состоит в том, что макро- и микроэлементы содержатся в одной грануле — исходя из рецептуры. Эта инновационная продукция была презентована летом на ежегодной ярмарке сельхозпроизводителей «Агрофест-2019», которая прошла в Перми.

Практические исследования комплексных минеральных кормовых добавок проводились в течение года двумя институтами — Волгоградским государственным аграрным университетом и Курганской государственной сельскохозяйственной академией имени Т. С. Мальцева. Испытания показали, что введение кормовых добавок в рацион крупного рогатого скота способствовало повышению продуктивности и качественных показателей продукции и оказало положительное влияние на состояние здоровья животных.

Понимая, насколько важно обеспечивать сельскохозяйственных животных сбалансированным питанием, «УРАЛХИМ» тщательно проверяет продукцию на безопасность. Кормовые добавки прошли все необходимые этапы тестирования — от сырья в лабораториях до получения лучших рецептур на филиале «Азот» и испытания в хозяйствах.

Андрей Семенюк, директор филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»:

— Цель создания уникальной минеральной кормовой добавки — занять устойчивую позицию на рынке импортозамещения. Практически 90% всех минеральных компонентов в составе продукта выпускаются в компании. Остальные компоненты также отечественные, что позволяет получить более низкую стоимость добавки относительно зарубежных аналогов. Для предприятия важен диалог с представителями реального экономического сектора. Проявленный интерес посетителей и участников к презентации на выставке «Золотая осень» говорит о том, что у нашей продукции есть хорошее будущее.