«Азот» помог обустроить детскую поликлинику в Березниках

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Юлия Кусова и Михаил Суханов

Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» оказал финансовую поддержку в обустройстве комнат отдыха детской поликлиники краевой больницы им. Вагнера. Для удобства малышей и их родителей на первом этаже больницы появились мягкие диваны, детская игровая зона, комната матери и ребёнка.

На первом этаже поликлиники расположился пункт выдачи молочных смесей, справок, кабинет «Здоровое детство», комната матери и ребёнка. Закуплены пеленальные столики, стул для кормления, установлен аппарат, обеззараживающий воздух. В то время, когда родители получают детские смеси, в детской игровой малыши находят для себя увлекательные занятия.

Юлия Кусова, заместитель директора филиала «Азот» по правовым вопросам, заместитель председателя Березниковской городской думы, член общественного совета при краевой больнице им. Вагнера:

— Я уверена, что комната матери и ребёнка должна быть в больнице. У мам есть возможность кормить малышей в отдельном помещении, в котором предусмотрено всё необходимое. Для детей созданы комфортные условия пребывания в поликлинике. Я рада, что филиал «Азот» компании «УРАЛХИМ» внёс свой вклад в благое дело.

Главный врач краевой больницы им. Вагнера Михаил Суханов подчеркнул, что ремонт и благоустройство здания выполнены с учётом требований САНПИНа. В скором времени в новом помещении для отдыха появится электронное табло, где родители будут узнавать свою очередь к врачу.

Детская поликлинка

Фото: Ольга Воробьёва

По сообщению пресс-службы предприятия

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