Пермские кадеты стали победителями окружного конкурса

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Фото: Пресс-служба губернатора Пермского края

Победителями IV Спартакиады кадетских корпусов «Кадет Приволжья — 2019» стали воспитанники Пермского кадетского корпуса ПФО имени Героя России Ф. Кузьмина. Об этом сообщает сайт губернатора и правительства региона.

Второе место заняли кадеты из Удмуртии, третье — представители Нижегородской области.

IV Спартакиада кадетских корпусов «Кадет Приволжья — 2019» прошла в Чебкосарах. В соревнованиях приняли участие 120 воспитанников кадетских корпусов из шести регионов Приволжского федерального округа.

В течение двух дней испытаний кадеты продемонстрировали высокую физическую и интеллектуальную подготовку. Были установлены новые рекорды среди воспитанников кадетских корпусов в соревнованиях по прыжкам в длину (298 см) и подтягиванию на высокой перекладине (41 раз). Одним из самых трудных испытаний стал марш-бросок на 5,5 км по пересечённой местности, с оружием и противогазами, в котором ребята показали слаженность и взаимовыручку.

«Мы приехали защищать честь нашего кадетского корпуса и хотим доказать, что наша модель образования и духовно-нравственного воспитания отличается от других подобных учреждений», — заявил воспитанник Пермского кадетского корпуса Владимир Варченя.

С успешным выступлением на спартакиаде участников поздравили главный федеральный инспектор по Чувашской Республике Геннадий Фёдоров, министр образования и молодёжной политики Сергей Кудряшов, начальник штаба Юнармии Чувашской Республики, заслуженный мастер спорта и семикратный чемпион мира по кикбоксингу Алексей Соловьёв.

«Спартакиада ещё раз продемонстрировала, что общественный патриотический проект «КаДетство», поддерживаемый полномочным представителем Президента РФ в ПФО Игорем Комаровым, расширяет свои границы, реально и эффективно способствует подготовке надёжных защитников Отечества, настоящих патриотов России», — отметил Геннадий Фёдоров.