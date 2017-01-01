В Перми вынесены приговоры группе телефонных мошенников

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Суд вынес приговоры шестерым пермякам, обвиняемым в совершении ряда преступлений, предусмотренных статьями 159 и 161 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это «мошенничество» и «грабёж», напоминает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.

Жертвами злоумышленников стали пожилые люди. Организатор звонил пенсионерам на домашние телефоны и представлялся внуком или племянником. Псевдородственник сообщал, что попал в беду и ему срочно нужны средства, за которыми позже заедет якобы его знакомый. Введённые в заблуждение потерпевшие передавали фигурантам крупные суммы денег. В общей сложности ущерб составил около 900 тыс. руб.

Полицейские установили семерых подозреваемых. Оперативники задержали мужчин весной прошлого года. В ходе расследования выявлено 24 эпизода противоправной деятельности. Помимо этого, один из фигурантов с братом совершил ограбление стоматологической клиники. Зайдя в помещение в масках, злоумышленники связали двух сотрудников организации и открыто похитили свыше 400 тыс. руб.

Ранее суд приговорил организатора к 6 годам 4 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, второго участника — к штрафу в 350 тыс. руб.

Остальные участники группы приговорены к реальным срокам лишения свободы от 1 года с отбыванием наказания в колонии-поселении до 7 лет колонии строгого режима.