В «Единой России» считают, что предложение Минтруда о новых правилах выплаты пособий по уходу за ребёнком создаст проблемы родителям



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Предложение Министерства труда и социальной защиты, согласно которому претендовать на выплату пособия по уходу за ребёнком до полутора лет может только тот, кто фактически ухаживает за ребёнком, избыточно и может создать лишние проблемы родителям. Так считают в «Единой России», сообщает пресс-служба регионального исполкома партии в Пермском крае.

Не исключено, что Фонд социального страхования при назначении будет требовать документально подтвердить, что именно заявитель (мать или отец ребёнка) фактически за ним ухаживает. Об этом заявила первый заместитель секретаря Генерального совета «Единой России» Ольга Баталина.

Ольга Баталина, первый заместитель секретаря Генерального совета «Единой России»:

— Предложение Минтруда дополнительно установить, что претендовать на выплату пособия по уходу за ребёнком до полутора лет может только тот, кто фактически ухаживает за ребёнком, считаю избыточным. Внешне безобидное, оно может создать лишние проблемы родителям. Не исключено, что Фонд социального страхования при назначении будет требовать документально подтвердить, что именно заявитель (мать или отец ребёнка) фактически за ним ухаживает. И как это сделать в семье, где вместе живут родители, бабушки, дедушки? Главное, что Минтруд в этой ситуации ничего особо не получает, так как пособие по уходу за ребёнком все равно будет назначено одному из членов этой семьи, тому, кому удастся доказать фактический уход.

По её словам, предложение Минтруда ещё раз подтверждает позицию «Единой России» о том, что правила получения пособия по уходу за ребёнком должны быть прописаны более чётко и защищать интересы родителей малолетних детей.

«Соответствующий законопроект в настоящее время разрабатывается партией и осенью будет внесён в Государственную думу», — подчеркнула первый заместитель секретаря Генсовета партии.

Баталина напомнила, что по действующему законодательству родитель может находиться в отпуске по уходу за ребёнком, получать соответствующее пособие и работать неполный рабочий день.

«Этот подход должен оставаться неизменным. Проблемы у родителей возникают оттого, что в законодательстве прямо не прописано, при каком количестве рабочих часов родитель имеет право на пособие. В случае отказа в пособии родители идут в суды, а судебная практика складывается по-разному. Необходимо это чётко предусмотреть в законе», — уверена она.

Напомним, ранее появилась информация, что Минтруд РФ подготовил проект поправок в законы о социальном страховании и пособиях на детей, согласно которым претендовать на выплату пособия по уходу за ребёнком до полутора лет может только тот, кто фактически ухаживает за ребёнком и уделяет этому достаточно времени, даже если работает неполный рабочий день.