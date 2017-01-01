В Перми за нарушения требований пожарной безопасности закрыли ТЦ «Лето»

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Судебные приставы приостановили работу торгового центра «Лето». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В межрайонный отдел судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Пермскому краю на исполнение поступил исполнительный документ в отношении собственников недвижимости о принятии обеспечительных мер в виде приостановления деятельности торгового объекта, расположенного по адресу Пермь, ул. Докучаева, 50.

В ходе проверки, проведённой сотрудниками прокуратуры и МЧС, в здании обнаружены многочисленные нарушения требований пожарной безопасности, создающие угрозу для жизни и здоровья людей.

Исполнительный документ, выданный Дзержинским районным судом Перми, подлежит немедленному исполнению, в связи с чем судебные приставы незамедлительно выехали по месту нахождения торгового центра «Лето» для проведения исполнительных действий. Всем находишимся в здании лицам пришлось его покинуть, после чего помещения были опечатаны.