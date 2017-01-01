В «Забеге на высоту — 2019» примут участие 50 пожарных в экипировке

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В воскресенье, 17 ноября, в Перми состоится III благотворительный вертикальный «Забег на высоту — 2019» на 25 этажей одного из самых высоких зданий города — бизнес-центра «Жемчужина».

Данный забег проводится уже третий год подряд. В этом году организаторы планируют усложнить подъём на высоту. Пока изменения в условия подъёма не разглашаются.

В 2017 году финишировали 144 участника, а в 2018 году — уже 294 спортсмена.

Отметим, что популярность забег приобрёл в среде пермских спасателей. В 2017 году бежали два сотрудника МЧС в профессиональной экипировке, в 2018-м уже событие перешло в ранг соревнований среди пожарных Пермского края. Спасателей было уже 34. В 2019 году, по данным организаторов, планируется участие 50 спортсменов в пожарной экипировке.