Пермские кадеты приняли участие в фестивале «Кадет Приволжья — 2019»

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Фото: Пресс-служба губернатора Пермского края

В Чебоксарах, на базе Чувашского кадетского корпуса ПФО имени Героя Советского Союза А. В. Кочетова, состоялось торжественное открытие IV Спартакиады кадетских корпусов ПФО «Кадет Приволжья — 2019». Об этом событии сообщает сайт губернатора и правительства региона.

Соревнования собрали более 150 воспитанников окружных кадетских корпусов из Башкортостана, Татарстана, Удмуртии, Чувашии, Пермского края и Нижегородской области. Это лучшие кадеты, проявившие себя в учёбе и спорте. Ребятам предстоит продемонстрировать знания, умения и таланты в военно-спортивных состязаниях, творческих и интеллектуальных конкурсах.

С открытием IV Спартакиады «Кадет Приволжья» участников поздравил заместитель полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Олег Машковцев. От имени полпреда Президента РФ в ПФО Игоря Комарова он обратился к кадетам с напутственным словом: «Проект «КаДетство» реализуется в Приволжском федеральном округе с 2013 года. За это время созданы и активно развиваются шесть окружных кадетских корпусов, осуществляющих подготовку воспитанников к служению Отечеству на военном и гражданском поприще. Ежегодное проведение спартакиады, её форма и содержание мероприятий повышают мотивацию учащихся, уровень конкуренции и придают определённый состязательный характер. Это даёт кадетам дополнительный стимул работать над совершенствованием своего образовательного уровня, улучшать физическую и специальную подготовку».

В рамках открытия спартакиады состоялось вручение переходящего штандарта «Лучший кадетский корпус» по итогам 2018/19 учебного года директору Удмуртского кадетского корпуса Татьяне Караваевой.

Кульминацией церемонии открытия стала передача факела с огнём капитану команды Чувашского кадетского корпуса Максиму Соловьёву. Заветный атрибут перешёл от команды Нижегородского кадетского корпуса — победительницы прошлого года.

В завершение торжества состоялись выступления бойцов отряда мобильного особого назначения и оркестра Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Чувашской Республике.

В первый день ребят ждали соревнования по строевой и силовой подготовке, легкоатлетическим дисциплинам. Кадетов проверили на знание воинских уставов, географии и военной истории России. Также им предстояло написать сочинение и пройти комплексное тестирование в формате государственной итоговой аттестации. Вечером состоялся творческий конкурс визиток.

Второй соревновательный день определил лучших в стрельбе, метании гранаты, сборке и разборке автоматов. Завершились испытания трёхчасовым марш-броском на 5,5 км с преодолением крутого склона и участка «заражённой» местности в противогазе.