«Парма» уступила в первом домашнем матче сезона



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Сегодня,13 октября, баскетбольный клуб «Парма» в упорной борьбе уступил соперникам из Красноярска. Пермская команда уступила «Енисею» со счетом 88:90.

Изначально игра складывалась не в пользу «Пармы». Первую половину пермяки уступили с приличным отрывом (43:53). В последней четверти «Парме» удалось сократить отрыв и даже выйти вперед за 1:30 до конца, но удержать счет не удалось. Лучшие в составе «Пармы»: Эйгирдас Жукаускас (18 очков и 1 результативная передача), Арнетт Моултри (16 очков + 2 передачи), Адас Юшкевичюс (15 очков + 6 передач) и Максим Григорьев (15 очков + 3 передачи).

Казис Максвитис, главный тренер баскетбольного клуба «Парма»:

— Первые три четверти игра складывалась абсолютно не в нашу пользу. Мы имели шанс выиграть матч, но мы проиграли его еще в первой половине. В ней мы получили много очков из-под кольца, это и стало ключевым фактором нашего поражения. Хочу поблагодарить болельщиков за ту поддержку, которую они нам организовали.