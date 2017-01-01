Фестиваль «Просвет» подарил свет и иллюзии В субботу погода позволила на них полюбоваться. Фоторепортаж

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Фото: Виктор Михалев

В эти выходные, 12 и 13 октября, в Перми проходит первый фестиваль света «ПРОСВЕТ» (6+). В рамках фестиваля пермяков стали зрителями световых шоу на зданиях и объектах города.

Основой для световых проекций стали здания театра оперы и балета и «Завода Шпагина», «Пермские ворота», телебашня, колесо обозрения в Парке им. Горького и Кунгурская ледяная пещера.

В фестивале «ПРОСВЕТ» принимают участие арт-команды из Перми, Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода.

Фестиваль "Просвет"

Фото: Виктор Михалев