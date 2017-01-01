МЧС Прикамья предупреждает о тумане и сильном ветре

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По информации Пермского ЦГМС — филиала ФГБУ «Уральское УГМС», 13 октября на территории Пермского края могут быть порывы ветра до 18 м/с, облачная погода, туман, местами дожди.

Главное управление МЧС России по Пермскому краю рекомендует избегать нахождения рядом с деревьями, рекламными щитами, незакрепленными конструкциями и линиями электропередач. Жителей края просят закрывать в домах и квартирах окна и форточки, не парковаться под деревьями и соблюдать правила дорожного движения.



