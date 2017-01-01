На шоссе Космонавтов городской автобус сбил пешехода

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Фото из группы "Вконтакте" "ПОДСЛУШАНО ПЕРМЬ"

Как сообщает пресс-служба краевого ГУ МВД, 11 октября около 21:30 на перекрестке улиц Столбовая и шоссе Космонавтов произошло ДТП с участием автобуса №59 и пешехода.

По предварительным данным, молодой мужчина переходил проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП пешеход получил травмы и был госпитализирован.

В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка, уточняются все обстоятельства происшествия.