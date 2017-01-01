Умер почётный гражданин Перми космонавт Алексей Леонов

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Алексей Леонов

Фото: Константин Долгановский

На 86-м году жизни умер советский лётчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина.

В марте 1965 года Леонов совершил выход в открытый космос и стал первым человеком в истории, который сделал это. Спустя десять лет, в июле 1975-го, он совершил свой второй полёт, во время которого участвовал в стыковке советского корабля «Союз» с американским Apollo.

Алексей Леонов носил звание генерала-майора авиации. Покойный — лауреат Государственной премии СССР, почётный гражданин Перми, лауреат Строгановской премии Пермского землячества. В его честь названа улица в Перми.