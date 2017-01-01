На модернизацию системы теплоснабжения посёлка Широковского будет направлено 27 млн руб.

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Правительство Пермского края приняло решение о направлении средств Губахинскому городскому округу на полную модернизацию системы теплоснабжения в посёлке городского типа Широковском. Об этом сообщает пресс-служба администрации губернатора.

С этой целью из регионального бюджета выделено более 27 млн руб. Планируется установить пять модульных котельных для объектов социальной направленности и многоквартирных домов выше четырёх этажей, а также перевести на индивидуальное газовое отопление 183 квартиры, находящиеся в домах малой этажности, и частные дома.

Все работы намечено завершить в 2020 году. В результате проведения этих работ более 700 жителей посёлка будут обеспечены бесперебойным теплоснабжением.