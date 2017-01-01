Пермские таможенники доначислили в бюджет более 167 млн руб.

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Пермской таможней с начала года по результатам проведённых 24 таможенных проверок и 23 таможенных осмотров помещений и территорий в федеральный бюджет доначислено таможенных платежей и пеней, утилизационных сборов 149 млн 678 тыс. руб. и наложено штрафных санкций на 17 млн 609 тыс. руб. Такие данные приводит пресс-служба Пермской таможни.

С учётом проверок прошлых периодов взыскано таможенных платежей, пеней, утилизационных сборов 183 млн 728 тыс. руб., штрафных санкций — 458 тыс. руб.

Результативность проведённых мероприятий составила 115,79% при установленном значении 84%.

За аналогичный период 2018 года при проведении 25 таможенных проверок и 32 таможенных осмотров помещений и территорий было доначислено таможенных платежей и пеней, утилизационных сборов 39 млн 736 тыс. руб. и наложено штрафных санкций на 916 тыс. руб. С учётом проверок прошлых периодов было взыскано таможенных платежей, пеней, утилизационных сборов 24 млн 144 тыс. руб., взыскано штрафных санкций 200 тыс. руб.