Фонд капитального ремонта Пермского края вошёл в десятку лучших в России

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В ходе стратегической сессии

В Уфе прошёл ежегодный всероссийский съезд региональных операторов капитального ремонта многоквартирных домов в рамках расширенной стратегической сессии «Основные направления развития жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации». Об этом сообщает пресс-служба Фонда капремонта Пермского края.

Модераторами мероприятия в этом году выступили Минстрой России, Ассоциация региональных операторов капитального ремонта многоквартирных домов, члены экспертного совета Федерального собрания РФ, а также правительство Республики Башкортостан. В сессии приняли участие более 500 руководителей фондов капремонта со всей России, представители органов исполнительной власти, Государственной жилищной инспекции.

Ключевой темой VI съезда стала Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства до 2035 года. По итогам мероприятия состоялось награждение 10 лучших региональных операторов. Фонд капитального ремонта Пермского края получил награду за стратегический подход при реализации региональной программы.

Дмитрий Баранов, генеральный директор Фонда капитального ремонта в Пермском крае:

— В ходе съезда были обсуждены принципы актуализации региональной программы, внедрённой в Пермском крае, которые получили положительную оценку со стороны Ассоциации региональных операторов. Сейчас перед Фондом капитального ремонта стоит задача — провести комплексное обследование всех многоквартирных домов, находящихся в программе на общем «котловом» счёте. Это порядка 9 тыс. На сегодняшний день уже обследовано больше 3,5 тыс. домов. По итогам обследований по каждому дому будут поставлены те виды работ, которые требуются в первую очередь.

С 2018 года по поручению губернатора Пермского края Максима Решетникова фонд проводит комплексные ремонты. Это означает, что в доме в планы замены включают сразу несколько внешних или внутренних видов работ. Это позволяет укрепить общее состояние дома, избавить жильцов от протечек на долгие годы, возобновить полностью работу сетей. Сегодня такой комплексный ремонт ведётся в 32 домах Прикамья.

Всего в Пермском крае за период реализации программы уже отремонтировано больше тысячи домов. В настоящее время работы ведутся в 444 домах, в том числе по замене лифтов. Ещё по 452 разрабатывается проектно-сметная документация.