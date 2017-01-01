Студенческий театр из ПНИПУ готовится к выступлению на международном конкурсе

Твитнуть Поделиться Поделиться

Сцена из спектакля

Фото: Пресс-служба губернатора Пермского края

В четверг, 10 октября, студенческий театр «17-я скрипка» — финалист окружного фестиваля «Театральное Приволжье» — представил свой спектакль «Признание» («Далёкие близкие») в Пермском национальном исследовательском политехническом университете (ПНИПУ). Показ собрал полный зал, отмечают на сайте губернатора и правительства региона.

Сейчас «17-я скрипка» готовится представить свою постановку на международном конкурсе в Санкт-Петербурге.

Александр Лесников, заместитель министра культуры Пермского края:

— Это замечательная работа молодых актёров, которые — обращаю внимание — являются студентами не театрального, а политехнического вуза, но успевают и учиться, и посвящать время театру. И делают это на высочайшем, совсем не любительском уровне.

В постановке был задействован весь актёрский состав студенческого театра. В этом состоит одна из особенностей «17-й скрипки»: ребята сами выбирают персонажей и текст, через который смогут наиболее точно передать свой замысел. Они перечитали все рассказы Василия Шукшина и приняли решение, какие из них лягут в основу будущего спектакля. В итоге получился спектакль, над которым, как говорят зрители, можно и посмеяться, и поплакать, а потом о многом подумать.

Отметим, театральный коллектив, созданный при ПНИПУ в 2013 году, ежегодно принимает участие в фестивалях всероссийского и международного масштаба. Актёры театра — студенты технических специальностей, будущие строители, дорожники, механики. За прошедшие годы коллектив добился серьёзных успехов. Сегодня он многократный обладатель Гран-при и званий лауреата всероссийских и международных фестивалей и конкурсов, в том числе победитель XXVII Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна», прошедшего в Перми в мае 2019 года.

Напомним, жители Прикамья и других городов Приволжского федерального округа могут посмотреть спектакль «17-й скрипки» и других финалистов на официальном сайте фестиваля «Театральное Приволжье» в разделе «Финалисты». Напомним, в финал конкурса вышел ещё один любительский театр из Прикамья — студия «Балаганчик». Спектакли обоих театров пермяки могут смотреть ежедневно на телеканале «ВЕТТА 24» до 28 октября включительно.

«Театральное Приволжье» стало одним из самых ярких событий Года театра в Приволжском федеральном округе. Фестиваль объединил более тысячи школьных и студенческих театров ПФО. Старт фестивалю дал в марте полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров, сейчас «Театральное Приволжье» выходит на финишную прямую. Награждение победителей состоится в декабре.

Твитнуть Поделиться Поделиться