Прикамье — на 11-м месте по количеству открытых индивидуальных инвестсчетов

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Пермский край занял четвёртое место среди 14 субъектов ПФО и 11-е — среди всех регионов России по количеству открытых индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС). Об этом сообщает пресс-служба отделения по Пермскому краю Уральского главного управления ЦБ РФ.

По данным на конец августа 2019 года, в Прикамье открыто 25 086 ИИС. Собственнный счёт имеет каждый 104-й житель региона. Главное преимущество этого финансового инструмента перед обычными банковскими счетами — возможность получить налоговый вычет, позволяющий платить меньшую сумму налога или вернуть уже уплаченный налог.

Алексей Моночков, управляющий отделением по Пермскому краю Уральского ГУ ЦБ РФ:

— Статистика показывает, что интерес потребителей к ИИС год от года только возрастает. Это связано с рядом преимуществ ИИС по сравнению с традиционными инвестиционными инструментами. В настоящее время на основании объёмов торговых оборотов по ИИС основной интерес их владельцев отдаётся акциям и депозитарным распискам и затем уже облигациям.