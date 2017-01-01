Компании «Т Плюс» грозят многомиллионные штрафы за незаконные тарифы

Речь идёт о компании-посреднике в Кировском районе Перми

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Семнадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил незаконность включения компании-посредника ООО «ТНР» («Т Плюс новые решения») в цепочку теплоснабжения жителей Кировского района Перми. Об этом сообщает пресс-служба Пермского УФАС.

Нарушение части 1 статьи 10 Закона «О защите конкуренции» вменено группе лиц в составе ПАО «Т Плюс», ООО «ПСК» («Пермская сетевая компания») и ООО «ТНР», которые изменили схему теплоснабжения в Закамском тепловом узле с целью получения необоснованной выгоды.

Антимонопольщики напоминают: до 2015 года теплоснабжение жителей Закамска обеспечивали ПАО «Т Плюс» и ООО «ПСК». Компании, воспользовавшись доминирующим положением ресурсоснабжающих организаций на рынке коммунальных услуг, разработали и реализовали схему, при которой в существующую систему теплоснабжения искусственно вводится посредник, обеспечивающий транспортировку тепла между единой теплоснабжающей организацией и конечным потребителем. В результате этих манипуляций для части жителей Кировского района произошло единовременное повышение тарифа на тепловую энергию на 56,6% и созданы условия для его дальнейшего роста.

Александр Плаксин, руководитель Пермского УФАС России:

— Из-за незаконных действий группы ресурсоснабжающих компаний, которые являются единственными источниками тепловой энергии в Кировском районе Перми, пострадали жители 34 многоквартирных домов Закамска. Более 8 тыс. граждан оказались заложниками поставщиков тепла, которые преследовали единственную цель: посредством введения в систему теплоснабжения территории номинальной компании-посредника сформировать возможность на легальных основаниях увеличивать тариф для потребителей и, следовательно, необоснованно обогащаться за счёт граждан и бюджета Перми.

Семнадцатый апелляционный арбитражный суд, а ранее и Арбитражный суд Пермского края признали решения и предписания антимонопольного органа в отношении ПАО «Т Плюс», ООО «Пермская сетевая компания» и ООО «Т Плюс новые решения» соответствующими ч. 1 ст. 10 Закона «О защите конкуренции».

Постановление Семнадцатого апелляционного арбитражного суда вступит в законную силу в момента его опубликования. Исполнить предписание Пермского УФАС нарушители антимонопольного законодательства обязаны в течение шести месяцев, а именно принять меры по восстановлению ситуации, существовавшей до совершённого нарушения, в том числе исключить ООО «Т Плюс новые решения» из системы теплоснабжения потребителей Кировского района Перми.

Пермское УФАС России возбудило административное производство в отношении ПАО «Т Плюс», ООО «ПСК» и ООО «ТНР», а также должностных лиц, допустивших нарушение антимонопольного законодательства. Размер штрафных санкций для компаний достигнет нескольких миллионов рублей. Материалы дела будут переданы в правоохранительные органы.