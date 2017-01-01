В выходные в Перми будет дождливо



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В выходные, в субботу и воскресенье, в Перми будет дождливая погода. Температура воздуха будет близка к климатической норме середины октября, сообщают в ГИС-центре ПГНИУ.

В субботу территория края окажется в тылу циклона. Ожидается облачная погода, днём с прояснениями, осадки возможны на севере и востоке территории. Температура воздуха ночью составит +3…+8°, днём +5…+10°, в Перми днём также потеплеет до +9°.

В ночь на воскресенье в Пермском крае ожидается погода без осадков, возможны прояснения, и температура воздуха составит +1…+6°. Утром и днём воскресенья,13 октября, начиная с западных районов ожидаются дожди (более интенсивные по северу края). Температура воздуха составит +4…+9°. Также ожидается усиление южного, юго-западного ветра с порывами до 12—15 м/с.