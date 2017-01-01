Собственника социальной гостиницы в Верещагино через суд обязали устранить нарушения пожарной безопасности

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Индивидуальный предприниматель является собственником социальной гостиницы «Вера» в городе Верещагино и осуществляет деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами с обеспечением проживания в этой гостинице. Судебным решением предпринимателю предписано устранить недочёты в системе пожарной безопасности, сообщает пресс-служба Пермского краевого суда.

В июле 2019 года госорганами была проведена проверка исполнения требований законодательства о пожарной безопасности в гостинице «Вера». В ходе проверки было установлено, что здание стационара дополнительно не оборудовано системами оповещения о пожаре с учётом индивидуальных способностей людей к восприятию сигналов оповещения.

В частности, в здании нет персональных устройств со световым, звуковым и с вибрационным сигналами оповещения, которые должны обеспечивать информирование дежурного персонала о передаче сигнала оповещения и подтверждение его получения каждым оповещаемым. Надзорный орган обратился в суд с иском о возложении обязанности на ответчика устранить нарушения обязательных требований пожарной безопасности.

Разрешая спор по существу, суд признал доводы надзорного органа обоснованными, поскольку указанные нарушения законодательства о пожарной безопасности создают угрозу жизни и здоровью клиентов гостиницы «Вера», а законом обязанность по соблюдению установленных требований пожарной безопасности в ходе эксплуатации здания возложена на его владельца, которым является ответчик.

Верещагинский районный суд обязал индивидуального предпринимателя выполнить мероприятия по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности в течение одного месяца.

Пермский краевой суд решений оставил без изменения.