До конца года пять предприятий региона получат льготного финансирования на 2 млрд руб.

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Региональный фонд развития промышленности Пермского края подвёл итоги своей работы за три квартала 2019 года. За девять месяцев экспертными советами федерального и регионального фондов было одобрено 13 проектов промышленных предприятий Пермского края на общую сумму 2,5 млрд руб., сообщают в пресс-службе администрации губернатора.

Из них шесть проектов фонды поддержали совместно: часть проектов профинансирует федеральный фонд, другую часть — региональный. Кроме этого, до конца текущего года ещё пять предприятий Пермского края планируют привлечь льготное заёмное финансирование федерального фонда на общую сумму 2 млрд руб.

При этом общее количество проектов предприятий Пермского края, одобренных экспертными советами федерального и регионального фондов развития, за весь период работы составило 33 проекта на общую сумму 5,8 млрд руб.