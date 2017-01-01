«Молот-Прикамье» выиграл второй матч подряд
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Пермский хоккейный клуб «Молот-Прикамье» выиграл в гостях у ХК «Тамбов» — 3:1, тем самым одержав две победы в последних трёх матчах.
Голы за «Молот» забили Андрей Луговой, Павел Жирнов, Артур Чувиляев.
После 13 проведённых матчей в чемпионате ВХЛ пермская команда набрала 16 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице.
Следующие четыре матча «Молот» проведёт на домашней арене. Первая из них состоится 16 октября с ХК «Сарыарка» (Караганда).
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