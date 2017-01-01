В тренерском штабе «Пармы» пополнение — робот

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Фото: Сергей Мершин

10 октября президент баскетбольного клуба «Парма» Сергей Богуславский подписал с компанией «Промобот» соглашение, согласно которому тренерский штаб пермской команды пополнился ещё одной единицей — самым настоящим роботом. В практике мирового спорта ничего подобного ещё не было!

В преддверии первого домашнего баскетбольного матча в новом сезоне-2019/20 в пресс-центре УДС «Молот» прошла пресс-конференция, в которой приняли участие главный тренер и руководство баскетбольного клуба «Парма».

Как и в прошлом сезоне, «Парма» примет участие в двух турнирах: Единой лиге ВТБ и Кубке России. Напомним, наша команда уже провела две выездные игры в рамках Единой лиги ВТБ. В невероятно упорной борьбе «Парма» уступила ЦСКА со счётом 74:89, а несколькими днями позднее наша команда проиграла в не менее напряжённом поединке БК «Нижний Новгород» со счётом 99:105.

Александр Башминов, генеральный директор «Пармы»:

— На старте сезона график игр нам достался нелёгкий. Неудачные выступления в первых двух выездных матчах команды я бы объяснил травмами одних из ведущих игроков команды — Александра Платунова и Тони Карра. В отсутствие в своём составе разыгрывающего нам в срочном порядке пришлось искать игрока на этой позиции, и он был найден — это Лоренцо Уильямс.

В матче в Нижнем Новгороде он уже выходил на площадку, получил какое-то игровое время. Но мы понимаем, что для того, чтобы набрать хорошую спортивную форму, нужно время. В Пермь в расположение новой команды он прилетел только за два дня до вылета в Нижний Новгород. У него не было даже элементарного времени на акклиматизацию. Ближайший матч с Красноярском для нас важнейший в сезоне. Надеюсь, при поддержке наших болельщиков «Парме» удастся победить.

Сергей Богуславский, президент «Пармы»:

— В этом году у нас достаточно увеличился бюджет — это повлияло на более качественное формирование состава, нежели в прошлом сезоне. Ожидаем, что «Парма» сможет показать более хороший итоговый результат. В преддверии первого домашнего баскетбольного матча в Перми возник большой зрительский ажиотаж. На сегодняшний день на игру с «Енисеем» уже продано 4300 билетов. Нет сомнений, что в эти дни эта цифра будет стремительно расти. Надеемся, что такой большой интерес болельщиков к домашним играм своей команды будет на протяжении всего сезона.

В воскресенье, 13 октября, баскетболисты пермской «Пармы открывают новый сезон в Единой лиге ВТБ на домашней площадке УДС «Молот». В наш город приедет одна из самых интересных команд этого сезона — красноярский «Енисей, которой в первом туре удалось одолеть действующих чемпионов Лиги ВТБ. Начало игры — в 17 часов.

Знакомьтесь: железный тренер-аналитик

Напомним, нынешний сезон «Парма» начала в следующем составе: защитники — Максим Григорьев (рост 196 см), Адас Юшкавичюс (194 см, гражданство Литва), Тони Карр (196 см, США), Глеб Шейко (196 см), Вадим Бондаренко (194 см), Лоренцо Уильямс (188 см, США), Александр Платунов (192 см); форварды — Марекс Мейерис (207 см, Латвия), Эйгирдас Жукаускас (206 см, Литва), Константин Буланов (204 см), Егор Чернышев (196 см), Николай Жмако (194 см); центровые — Арнетт Моултри (208 см, США), Артём Забелин (215 см).

Возглавляет нашу команду литовский баскетбольный специалист Казис Максвитис, в тренерский штаб входят его соотечественники: ассистент главного тренера Гинтарас Каджюлис, тренер по функциональной подготовке Дейвидас Ринкевичус, а также

Вячеслав Шушаков и Вениамин Анисимов.

И вот с сегодняшнего дня в тренерском штате «Пармы» появился ещё один ассистент главного тренера — самый настоящий робот. Презентация нового помощника состоялась в конце пресс-конференции.

Олег Кивокурцев, директор по развитию компании «Промобот»:

— Для нас очень большая честь начать сотрудничество с баскетбольным клубом «Парма». Наша компания ведёт разработки в области робототехники и других отраслей, но самое важное, что мы исследуем, — это технологии нейронных сетей, искусственного интеллекта и машинного обучения.

С недавнего времени в своей работе мы смогли добиться определённых успехов. В частности, имея определённый тип цифр, появилась возможность строить правильные нейронные сети для получения необходимых результатов. Баскетбол тесно связан с математикой, и наша компания разработала специализированную нейронную сеть, которая с помощью нашего робота анализирует количество попаданий мяча в цель, промахов, фолов, пробежку игроков и т. д. На основании этого строится оптимальная модель, согласно которой тренеру выдаётся информация по правильному подбору игроков в тот или иной временной отрезок.

Специалист признался, что в основу нейронной сети компания «Промобот» заложила технологию, придуманную в США и используемую в НБА. Но в нашей компании умные головы усовершенствовали её, добавили свои наработки, и результат не заставил себя долго ждать. Сегодня так называемый созданный робот готов работать в области спорта, способен выдавать огромное количество информации для принятия какие-то практических решений.

Стоит также сказать, что идея создания подобного робота для деятельности в спортивной сфере опять-таки родилась в Америке. В 2017 году баскетбольная команда НБА «Майями Хит» уже обращалась в пермскую компанию «Промобот» с соответствующим запросом, но к тому времени её специалисты не были готовы к «большим делам». А вот «Парме», предложившей свою площадку для своеобразного эксперимента, получается, повезло.

Казис Максвитис, главный тренер «Пармы»:

— Тренерскому штабу в любом виде спорта очень важно иметь достаточно полную информацию о сопернике не только перед началом состязаний, но и в их ходе. Надеюсь, наш робот-аналитик будет нам предоставлять много полезной информации, и мы будем её использовать во благо наших побед.