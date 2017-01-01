Пермская филармония приглашает на концерт квартета флейт «Рандеву»

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Фото: Пермская краевая филармония

Пермская филармония в рамках нового абонемента «4х4» приглашает на концерт квартета флейт «Рандеву» (6+) — участника проекта «Квартет 4х4» на телеканале «Россия-Культура».

«Дуновение ветерка» — так переводится на русский язык название одного из самых древних музыкальных инструментов. В греческой мифологии изобретателем флейты считался сын Гефеста Ардал. Известно, что уже 5 тыс. лет назад на этом инструменте играли в Египте.

Флейта — инструмент с неповторимым, волшебным звуком. Ей подвластны все стили, от рококо и барокко до джаза и авангардной музыки.

Ансамбль из четырёх флейт редко встретишь на концертной эстраде. Желание возродить этот популярный в XIX веке жанр объединил участников квартета «Рандеву».

Квартет флейт «Рандеву» создан в 2012 году. В его составе — лауреаты международных конкурсов, выпускники Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова: Александр Петров, Мария Порецкая, Юлия Румянцева, Ким Слепцов.

Ансамбль — лауреат премии Гран-при на международном конкурсе духовых ансамблей «Серебряные звуки» (2015, Петрозаводск). Молодой талантливый коллектив уже громко заявил о себе на концертных площадках России и ведёт активную концертную деятельность. Неоднократно был приглашён для выступлений на радио и телевидение.

Репертуар квартета включает в себя произведения всех стилей и жанров (от барокко до современности), а также различные переложения популярной музыки.

На концерте 15 октября прозвучат известные и редко исполняемые сочинения композиторов разных эпох в специальных переложениях для флейты. Это будут И.-С. Бах, П.-М. Дюбуа, Ф. Жан-Жан, Г.-Ф. Телеман, А. Розман, И. Штраус, П. И. Чайковский, А. Черепнин, Г. Гладков, а также песни из репертуара Ф. Синатры и группы Queen.

Музыканты в полном многообразии раскроют звучание любимого инструмента.

Этот концерт — прекрасная возможность поближе познакомиться с флейтой и насладиться её необыкновенно нежным звучанием!

В рамках абонемента «4х4» Пермская филармония запланировала ещё три встречи с уникальными коллективами.

20 ноября это будет уже хорошо знакомый и полюбившийся пермякам Российский квартет саксофонистов (Russian saxophone quartet — 6+), восемь лет назад объединивший талантливых выпускников Российской академии музыки имени Гнесиных (Москва). Ансамбль — финалист и лауреат телевизионного проекта «Квартет 4х4» на канале «Россия-Культура», а также победитель Первого Международного конкурса ансамблей «Национальная коллекция — 2018».

25 ноября приглашаем на встречу с Subtilu-Z (6 +)— камерным ансамблем четырёх исполнителей из Вильнюса с уникальным составом инструментов: два аккордеона — Повилас Великис и Дмитрий Михайлов, перкуссия — Витаутас Шважас, и литовский национальный духовой инструмент тенор-бирбине — Лауринас Вайткус.

Музыкальный crossover — стиль, в котором Subtilu-Z чувствуют себя как рыбы в воде. Умение мастерски и со вкусом переплетать джаз, этнические народные мелодии и академическую музыку — визитная карточка колоритного ансамбля.

Ещё один кроссовер-квартет «Чёрный квадрат» (6+), концерт которого состоится 12 апреля 2020 года, — это четверо музыкантов с яркими концертными карьерами, объединившихся, чтобы демонстрировать на сцене уникальное исполнение шедевров классической музыки в авторских обработках, не ограниченных стилистическими стереотипами. В День космонавтики финалисты конкурса «Квартет 4х4» на телеканале «Россия-Культура» представят на сцене Органного зала Пермской филармонии настоящую звёздную программу!

По информации пресс-службы филармонии

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