«Пермгорэлектротранс» выиграл конкурс на обслуживание автобусного маршрута №2

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Фото: Пресс-служба губернатора Пермского края

МУП «Пермгорэлектротранс» выиграло конкурс на обслуживание автобусного маршрута №2 «Станция Пермь II» — «Станция Пермь I». Об этом сообщает пресс-служба администрации Перми.

В рамках нового контракта количество автобусов, курсирующих по маршруту по будням, будет увеличено до трёх, по выходным — до двух.

C 21 октября график движения маршрута №2 «Станция Пермь II» —« Станция Пермь I» будет синхронизирован с расписанием поездов пригородного сообщения.

Напомним, в конкурсной документации было указано, что автобусы должны соответствовать экологическому классу «Евро-4», возраст техники не должен превышать 12 лет, при этом не менее половины заявляемых автобусов должны соответствовать классу «Евро-5» и быть не старше 5 лет. Кроме того, они должны быть предназначены для перевозки маломобильных категорий пассажиров.