Роспотребнадзор отмечает большое различие в стоимости питания в детских учреждениях Прикамья

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В Пермском крае в 2019/20 учебном году 43% дошкольных организаций и 71% школ осуществляют питание в формате аутсорсинга. Такие данные приводит краевое управление Роспотребнадзора.

По данным ведомства, основным проблемным вопросом организации питания детей в образовательных организациях Пермского края является несовершенство продовольственной логистики — отсутствие социальных оптовых продовольственных баз, значительное количество поставщиков, многоуровневая поставка продуктов питания. Это обуславливает значительное различие в стоимости рационов питания. Всего в крае поставкой продуктов в детские дошкольные и общеобразовательные организации занимаются 220 поставщиков.

В то же время в Пермском крае сокращается количество нарушений у поставщиков: в сравнении с 2018 годом — с 61,5% до 46,7%. Выявленные нарушения носили текущий характер и устранялись в ходе проверок.

Отметим, что в 2019 году проверено 109 поставщиков пищевых продуктов в детские учреждения, что на 39,7% больше, чем в 2018 году.

Случаев пищевых отравлений, связанных с недоброкачественными продуктами, не зарегистрировано.

Всего же за истекший 2018/19 учебный год контрольно-надзорные мероприятия Управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю проведены в отношении 124 дошкольных организаций, 164 школ, в том числе с контролем организации питания.

Все проверки проведены с применением лабораторных методов. Исследовано 2622 пробы продовольственного сырья и готовой пищи по физико-химическим, микробиологическим и санитарно-химическим показателям. Не соответствовал нормативам 1% проб. Нарушения нормативных требований, выявленные при проверках, выразились в несоблюдении санитарно-противоэпидемического режима на пищеблоках. Нарушений, требующих применения мер административного воздействия в виде приостановки деятельности, не установлено.