Представителей вузов будут чаще привлекать к экспертным обсуждениям на комитетах Пермской гордумы

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Фото: Пресс-служба Пермской городской думы

На площадке Пермской городской думы состоялось заседание Совета ректоров вузов Пермского края. Его участниками стали как представители вузов, так и депутатаы, сообщает пресс-служба думы.

В работе приняли участие председатель Совета ректоров вузов Пермского края Игорь Макарихин, председатель Пермской городской думы Юрий Уткин, депутаты думы Наталья Рослякова, Василий Кузнецов и Наталья Мельник, представители министерства образования и науки Пермского края, руководители образовательных учреждений, члены Молодёжного парламента.

Напомним, в январе этого года между Пермской городской думой и Советом ректоров было подписано соглашение о развитии города Перми как «университетского» города. Таким образом, вузы больше вовлекаются в жизнь города, решение городских задач.

На сегодняшнем заседании обсуждались вопросы создания в Перми комфортной среды для студентов и преподавателей, развития вузов края. Председатель Совета ректоров Игорь Макарихин представил доклад о росте количества обучающихся, достижениях пермских вузов в научной деятельности, участии студентов и преподавателей в культурных фестивалях и международных форумах, развитии материальной базы высшей школы.

Фото: Пресс-служба Пермской городской думы

Председатель Пермской городской думы Юрий Уткин рассказал о деятельности муниципальных властей, полномочиях депутатов, представительской, нормотворческой и контрольной функциях думы, взаимодействии с общественными объединениями и некоммерческими организациями.

Юрий Уткин подчеркнул важность взаимодействия с молодёжью и её участия в развитии города: «Проекты членов нашего Молодёжного парламента побеждают в различных конкурсах, пользуются популярностью среди сверстников и являются актуальными в городской повестке».

Совет ректоров решил проработать вопрос об участии представителей вузов в экспертных обсуждениях на комитетах Пермской городской думы.