Афиша. Пермь. Избранное Куда пойти с 11 по 18 октября

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Новая неделя — и новые события, которые нельзя пропустить. В Перми можно увидеть несколько выставок, посетить встречу выпускников ПГНИУ, посмотреть кино и послушать стихи. Главным событием предстоящего уикенда станет фестиваль «Просвет», в рамках которого пермяки увидят масштабные световые инсталляции на фасадах знаковых зданий и других объектах.

На два дня фасады Пермского театра оперы и балета и зданий Завода Шпагина, а также «Пермские ворота», телебашня, колесо обозрения и даже Кунгурская ледяная пещера станут полотнами для работ известных российских медиахудожников в рамках Первого фестиваля «Просвет» (0+). По вечерам в субботу и воскресенье на них будут проецировать масштабные световые инсталляции. На фасаде Пермской оперы покажут мультимедиа-шоу PITCH «Как приручить свет», «Калейдоскоп» Вадима Эпштейна, «Музыку архитектуры» Александра Погребецкого и «Новый мир» Даниила Левченко. Арт-команда из Петербурга Illuminarium 3000, в которую входят художники Юрий Пелин и Евгения Годунова, представит аудиовизуальное шоу «Дягилев. Причал гениев» о Перми как источнике вдохновения великих людей. Часть инсталляций посетители фестиваля смогут увидеть в дневное время, но самые масштабные шоу состоятся в вечерние часы. На здании театра работы художников будут транслировать 12 октября и 13 октября с 20:00.

Расписание — на сайте prosvetfest.ru

Ещё одним главным событием недели станет открытие выставочного проекта «Земля Музъем» (0+). Экспозиция выставки-мастерской задействует все три выставочных этажа музея PERMM и соберёт под одной крышей работы более 30 художников и результаты мастер-классов нехудожественных сообществ из Ижевска и Удмуртии. Это уникальная возможность познакомится с искусством соседнего региона.

Большая часть работ создается специально для выставки и пространства PERMM. В музее появятся специальные зоны, которые будут наполняться и преобразовываться в течение работы выставки. Слово «музъем» в удмуртском языке означает «земля» и трактуется как «почва», «территория», «планета». В то же время это слово похоже на «музей», и в этом проявляются параллели: музей как плодородная «почва», источник вдохновения и открытий; музей как общая «территория» различных людей и сообществ; музей как планетарный портал во всемирное, вневременное, космическое. Удмуртское слово в названии выставки — это, с одной стороны, оммаж соседнему региону: пространство Удмуртии, местные сообщества и художники составляют значительную часть выставки. С другой стороны, это концептуальное самоограничение. Работа с конкретной территорией — попытка в локальном найти всеобщее, универсальное.

Музей современного искусства PERMM, с 16 октября

«За нашу и вашу свободу»

Одним из главных событий недели станет открытие выставки «За нашу и вашу свободу» (Диссиденты. Правозащитники. Пермские политлагеря) (12+) в рамках проекта «Гражданские сезоны. Пермские дни памяти». Автор концепции выставки — основатель Мемориального центра истории политических репрессии «Пермь-36» Виктор Шмыров — предлагает посетителям познакомиться с историей правозащитного движения в СССР. В центре внимания — главные этапы правозащитного движения: выход на Красную площадь в 1968 году и создание правозащитного бюллетеня «Хроника текущих событий»; основание Хельсинкских групп, аресты и посадки в политлагеря Мордовии и Пермской области; борьба политзаключённых за свои права.

Центр городской культуры, с 17 октября

Пермский университет приглашает на встречу выпускников (18+). В этом году День встречи посвящен 65-летию движения студенческих отрядов. День начнется с экскурсий по университету по предварительным заявкам. Преподаватели и выпускники смогут побывать на обзорных экскурсиях по территории кампуса «Первого на Урале», посетить ботанический сад и музеи ПГНИУ.

В этот день выпускники встретятся не только с однокурсниками, но и с товарищами по университетским увлечениям и хобби — бойцами стройотрядов, любителями путешествий и литературы, киноманами, исполнителями авторской песни и увлеченными историей людьми, с теми, кто занимался фотографией, и теми, кто начинал рок-движение в городе. В течение вечера будут действовать уже традиционные книжная ярмарка и кинозал «Вспомним...». Кроме того, все желающие смогут посетить сувенирную лавку от Содружества выпускников. В фойе Студенческого дворца культуры будет размещена экспозиция, посвященная 65-летию студенческих отрядов.

Гости университета смогут принять участие в проекте «Фотосушка»: каждый участник может принести архивные фотографии с изображением студенческого городка, творческих, спортивных, научных и других мероприятий, которыми он хотел бы поделиться с другими выпускниками. Любой желающий в течение вечера сможет получить срисованный с него шарж и сфотографироваться в фотозоне.

Кульминацией праздника станет собрание бойцов студенческих отрядов в Студклубе, в котором примут участие и представители современных студотрядов. После окончания официальной программы выпускники разных лет смогут пообщаться друг с другом, вспомнить студенческие годы, встретиться с преподавателями в неформальной обстановке.

Пермский государственный национальный исследовательский университет, 12 октября, 14:00

Просветительский проект «Полная ложа» начинает цикл лекций «Краткая история музыки» (6 +). Первая лекция посвящена музыке «С самого начала до XVIII века». Композитор Андрей Платонов расскажет, как возникла и развивалась музыка; как становилась магией и наукой, профессией и повседневностью; как писали, играли и слушали музыку раньше.

Винотека Vinorio, 16 октября, 19:00, вход свободный, по регистрации

В Перми пройдёт лекция «Стендаль: о любви» (12+). Она посвящена известному французскому писателю XIX века, настоящее имя которого — Анри Бейль. Главное внимание будет уделено биографии писателя и анализу самого известного его романа «Красное и чёрное». Особенно полезной лекция будет для студентов гуманитарных факультетов.

Пермская краевая библиотека им.Горького, 15 октября, 18:30

На большие экраны в рамках проекта Theatre HD возвращается очень французский спектакль «Ромео и Джульетта» (16+) парижского театра «Комеди Франсез». Действие «Ромео и Джульетты» в постановке худрука труппы Эрика Рюфа разворачивается на Сицилии, где, как говорит режиссёр, «жара распаляет любые чувства, от любви до ненависти». Эпоха — ХХ век, где-то между двумя войнами. Атмосфера, как весьма уместно пошутил критик из Liberation, — «Крестный отец IV», режиссёр Эрик Коппола Рюф, автор сценария Уильям Шекспир». Бесконтрольная война кланов как никогда сильна, цена жизни как никогда ничтожна, воздух наполнен ненавистью и ожиданием катастрофы, но, несмотря ни на что, и здесь сквозь камни способна пробиться любовь.

Кинотеатр «Кристалл», 13 октября, 15:00

Зрители фестиваля американского независимого кино AmFest (12+) увидят фильмы «Арахисовый сокол», «Прощание», «С любовью, Антоша», посвящённый актёру антону Ельчину, и другие.

Кинотеатр «Кристалл, с 15 октября

В программе вечера поэзии «Мне имя — Марина…» (12+) стихотворения и поэмы Марины Цветаевой. Исполнитель — актриса Нина Соловей.

Центральная городская библиотека им.А.С.Пушкина, 16 октября, 18:30

Дом актёра и Пермская краевая организация Союза фотохудожников России представляют конкурсную коллекцию VI Международной Пермской фотобиеннале — 2019 (0+). Масштабная выставочная коллекция «Весь мир — театр» составляет 211 авторских работ. На четырёх выставочных площадках Перми свои работы представляют 49 авторов — фотохудожники Перми, Пермского края, России, Франции.

Пермский театр кукол, Дом учителя, Дом актёра, киноцентр «Премьер», до 20 октября

«Закрой мне глаза»

В частной филармонии «Триумф» покажут спектакль «Закрой мне глаза» (12+) — совместный проект Пермского театра оперы и балета и фестиваля «Территория». В Перми это будет единственный показ экспериментальной постановки, а 15 и 16 октября её увидят зрители в Москве. В спектакле принимают участие ведущие солисты оперной труппы Пермского театра оперы и балета — Наталья Буклага, Наталья Кириллова, Константин Сучков, Сергей Годин, а также танцовщики и перформеры Валерия Веретенникова, Алексей Каракулов, Владимир Кирьянов, Елена Конина, Мария Польща и Лаура Хасаншина. Партия фортепиано — концертмейстер хора musicAeterna и оркестра Пермского театра оперы и балета Кристина Басюл. Саунд-дизайн — композитор, музыкант, научный сотрудник Центра электроакустической музыки Московской консерватории Алексей Наджаров. Художник по костюмам — Егор Галинов.

Частная филармония «Триумф», 12 октября, 19:00

О чем думает человек, жизнь которого разрушена до основания? Человек, потерявший всё? Что чувствует тот, кому завтра предстоит проститься со своей семьёй и со своей жизнью? Как он проживёт эту ночь, если он — последний царь великой империи, стремительно идущей ко дну? Свои ответы на эти непростые вопросы предлагает режиссёр и актёр Альберт Макаров в исповедальном моноспектакле по пьесе Эдварда Радзинского «Последняя ночь последнего царя» (16+).

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