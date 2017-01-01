В гордуму внесён проект постановления об установке тарифа в 26 руб. на проезд в общественном транспорте Повышение стоимости проезда возможно уже с 1 декабря

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Фото: ООО «ВОЛГАБАС ВОЛЖСКИЙ»

На сайте Пермской городской думы опубликован проект постановления горадминистрации об установлении с 1 декабря этого года тарифа в 26 руб. на проезд пассажиров в общественном транспорте.

Кроме того, постановление предполагает установления тарифа на провоз багажа в размере 50% от стоимости проезда.



Однако постановление не определяет стоимость льготного проезда для учащихся школ и студентов, а также пенсионеров. Размер скидок должен быть определён до 1 декабря.

Тариф планируется рассмотреть на пленарном заседании 22 октября.