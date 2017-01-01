МинЖКХ объявило конкурс на разработку электронной модели терсхемы обращения с отходами Она сама будет прокладывать маршруты возчиков и считать тарифы

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Фото: Пресс-служба губернатора Пермского края

Вчера, 9 октября, краевое министерство ЖКХ объявило конкурс, предметом которого является разработка электронной модели обращения с отходами, в том числе с твёрдыми коммунальными. Это обязательный элемент системы обращения с ТКО, предусмотренный Постановлением Правительства РФ №1130.

Её задача — обеспечить возможность проведения корректных логистических расчётов, определение технико-экономических параметров деятельности регоператора, а также проведение вспомогательных расчётов для проработки альтернативных сценариев системы обращения с ТКО в крае.

Она представляет собой информационную систему, которая включает в себя базы данных, а также программное и техническое обеспечение, способное актуализировать, анализировать и обрабатывать все сферы обращения с отходами — от сбора до обезвреживания и утилизации. Иными словами, это сайт (по требованиям техзадания — с простым интерфейсом и управлением), где все заинтересованные лица, в том числе жители, смогут увидеть контейнерные площадки, направления транспортировки отходов, полигоны и так далее. Причём зоны наибольшего образования отходов должны быть выделены красным цветом, наименьшего — синим.

Электронная модель разрабатывается при помощи специализированного средства разработки терсхем. В требованиях к этому средству моделирования указано, что оно должно автоматически прокладывать маршруты мусоровозов в рамках 12 сформированных лотов на транспортировку (причём они должны быть максимально эффективными с точки зрения экономики), учитывая ёмкость контейнерных площадок. Ежегодно маршруты должны оптимизироваться.

Кроме того, должна быть предусмотрена возможность проводить прогнозную оценку тарифа по обращению с тонной отходов.

На выполнение работ даётся 30 календарных дней. Начальная цена контракта — 3,8 млн руб.

Участником закупки могут быть только субъекты малого предпринимательства, а также НКО.

Размер обеспечения заявки — 1% НМЦК, то есть 38 тыс. руб. Оценка заявок будет проводиться по нескольким параметрам: цена, квалификация участников, опыт выполнения подобных работ. Подведение итогов запланировано на 14 ноября.

Александр Шицын, и.о. министра жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края

- Электронная модель необходима для дальнейшего развития отрасли. Она будет дополняться и актуализироваться, автоматически собирать данные со всех муниципальных образований. Это позволит создать единую базу данных об образовании, переработке, захоронении и использовании отходов на всей территории региона.



