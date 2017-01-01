В VERRA прошёл праздник в честь 10-миллионного Toyota Land Cruiser

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Фото: Марат Зимасов

10 млн автомобилей Land Cruiser было произведено и продано по всему миру. В Пермском крае автомобили Toyota Land Cruiser являются лидерами в сегментах внедорожников, это подтверждают многолетний опыт компании VERRA с маркой Toyota и впечатляющие результаты продаж.

Мероприятия в честь 10-миллионного Toyota Land Cruiser прошли в «Тойота Центр Пермь» и «Тойота Центр Прикамье». Гости испытали Land Cruiser на специальной внедорожной трассе и познакомились с новым проектом VERRA Travel. Все владельцы автомобилей Land Cruiser в честь 10-миллионного автомобиля получили памятные монеты, специально произведённые к этому событию из уникального сплава. Также на празднике была представлена эксклюзивная лимитированная серия одежды с автографом шеф-инженера Land Cruiser Садайоши Кояри.

Анна Бояршинова, генеральный директор компании VERRA:

— Мы благодарим всех, кто присоединился к празднику в честь такого важного события — выпуска 10-миллионного Toyota Land Cruiser. Десять миллионов — это автопарк целой страны, одна большая семья. И мы с вами — часть этой семьи! Спасибо вам за ваш выбор.

Впечатляющие продажи 10 млн автомобилей всех поколений Land Cruiser были достигнуты за 68 лет существования серии. Сегодня линейка Land Cruiser продается в 170 странах в количестве около 400 тыс. автомобилей ежегодно. Россия является крупнейшим рынком Land Cruiser в Европе — с 2002 года по август 2019 года было продано больше 400 тыс. моделей этого семейства.

Внедорожники Land Cruiser эксплуатируются в самых суровых дорожных и климатических условиях по всему миру, успешно помогая решать сложнейшие задачи в промышленности, сельском хозяйстве, гуманитарных миссиях, экстремальных экспедициях и автоспорте. Легендарная выносливость и проходимость Land Cruiser обеспечивается уникальным подходом Toyota к разработке: в ходе тестов протяжённостью более 1 млн км каждая новая модель должна повторить ресурсный максимум модели предыдущего поколения или превзойти его.

По сообщению пресс-службы компании

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