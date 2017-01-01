Обзор пермской городской газеты «Пятница» от 11 октября

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Школьный ответ. В Орджоникидзевском районе Перми приступили к строительству нового корпуса гимназии №3.

Цветы для души. В краевом центре стартовал второй этап озеленения городской эспланады.

Борьба с раком выходит на новый уровень. В Пермском крае усиливают трёхуровневую систему организации помощи онкобольным.

Пермяков поддержат льготами. В Прикамье введут новые социальные меры поддержки для слабозащищённых категорий граждан.

Дом начинается с двора. С начала года в краевом центре отремонтировали 207 придомовых территорий.

Коммунальный ликбез. В Перми состоялся семинар «Школы грамотного потребителя».

Защита личных данных гарантируется. Что надо знать о доступности сведений Единого государственного реестра недвижимости.

Заплатите и пользуйтесь! Пермяков призывают своевременно оплачивать поставки газа и подавать показания приборов учёта.

Выбор за вами. Начался приём заявлений от многодетных семей о предоставлении выплаты вместо земельных участков.

Старшее поколение: знать, понимать, уметь. О «дачной амнистии» и теплицах.

Бегом под музыку. В Чайковском состоялся первый музыкальный трейл-забег Sound Track Trail.

Остерегайтесь мошенников! Налоговая служба предупреждает пермяков о поддельных требований об уплате налога, сбора, пеней, штрафа.

Все в Пермь! Пермские проекты событийного туризма стали лучшими на Урале и в Поволжье.

Афиша избранное. Куда пойти с 11 по 18 октября. Новая неделя — и новые события, которые нельзя пропустить: несколько выставок, встреча выпускников ПГНИУ, кино и многое другое.

Детская афиша с 11 по 18 октября. Семейный отдых вместе с «Пятницей».

Экскурсии в октябре. Отправляемся в путешествие по просторам Пермского края.

Газета «Пятница» выходит тиражом 100 тыс. экземпляров и распространяется бесплатно.

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