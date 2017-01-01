Арт-объект у «Пермских моторов» восстановят до конца октября

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На заборе «Пермских моторов» художники рисуют новые изображения самолётов. Ранее существовавшие изображения пострадали при реконструкции забора, сообщает 59.ru.

Арт-объект «Музей авиации под открытым небом» рассказывает об истории создания пермских моторов. На заборе нарисованы изображения самолётов с пермскими моторами. Команда пермского художника Алексея Щигалева создаёт не только новые изображения самолётов, но и добавились фигуры лётчиков и конструкторов.

Здесь показана история создания двигателя: стадия проектирования, как самолёт выходит с завода и летит. Длина забора составляет 290 м. Всего на нём будет изображено 19 самолётов, пять вертолётов, четыре авиадвигателя, по два редуктора и ракеты. Художники планируют завершить работы в октябре.