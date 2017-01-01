Нарушения обнаружены на 57% прикамских предприятий, производящих мясо или торгующих им
Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю подвело итоги проверок предприятий, производящих мясную продукцию или торгующих ею, за девять месяцев текущего года. Всего проверки прошли в 487 организациях, и в 57% (278 организаций) найдены нарушения санитарно-эпидемиологических норм.
На показатели безопасности исследовано 1,9 тыс. проб мяса и мясных продуктов, из них 84 пробы не соответствовали нормативам, в т. ч. по микробиологическим показателям, или 4,4% (в 2018 году — 3,4%), 135 проб исследовано на физико-химические показатели, все пробы соответствуют нормативным показателям. При этом фальсифицированной продукции в обороте не выявлено.
Тем не менее забраковано и изъято из оборота 322 партии некачественной продукции объёмом 1,9 тыс. кг, наложено 262 административных штрафа на сумму 2,7 млн руб.