Спектакль-финалист фестиваля «Театральное Поволжье» завтра можно посмотреть в ПНИПУ

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Сцена из спектакля

Фото: Пресс-служба Министерства культуры Пермского края

10 октября в 19:00 студенческий театр «17-я скрипка» покажет спектакль «Признание» («Далёкие близкие») в зале политехнического университета. Постановка является финалистом окружного фестиваля «Театральное Приволжье» в номинации «Студенческий театр», напоминают в краевом минкульте.

Спектакль создан на основе разных рассказов Василия Шукшина. Казалось бы, и мир, и люди сильно поменялись за эти полвека. Но и печали, и радости, любовь и дружба, надежда и вера остались неизменными .

Идею постановки придумали сами актёры, которые считают, что шукшинские рассказы будут актуальны всегда, потому что они — о человеке, о его душе, его переживаниях, о любви, о дружбе, о предательстве — о вечных темах.

Авторский студенческий театр «17-я скрипка» создан на базе Пермского политехнического университета в 2013 году. Актёры театра — студенты технических специальностей, будущие строители, дорожники, механики. За эти годы коллектив добился серьёзных успехов. Сегодня он — многократный обладатель Гран-при и звания лауреата всероссийских и международных фестивалей и конкурсов, в том числе — победитель XXVII Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна», который проходил в Перми в мае 2019 года.



Напомним, с 1 по 28 октября телеканал «ВЕТТА 24» показывает все спектакли-финалисты окружного фестиваля «Театральное Приволжье». Трансляции будут начинаться ежедневно в 17:00. 7 октября спектакль «17-й скрипки» уже был показан в эфире. Что о нём думают эксперты?

Нина Соловей, арт-директор фестиваля моноспектаклей «МОНОfest», член жюри фестиваля «Студенческая весна», арт-менеджер:

— Спектакль театра «17-я скрипка» «Признание» был участником фестиваля «Студенческая весна» и потряс всех членов жюри. Посудите сами, молодые ребята, студенты не театрального вуза, а политеха, создают работу такого уровня — это достойно самой высокой оценки. Приятно, что наше мнение совпало с мнением жюри «Театральное Приволжье».

Постановка понравилась своей искренностью, глубоким погружением в материал, яркостью и некой совсем не лишней гротескностью. Ребята в 2019 году на сцене воссоздают жизнь, какой она была в 60-е—70-е годы прошлого века так, что происходящему на сцене веришь.

Мне очень приятно, что у пермяков есть возможность посмотреть этот замечательный спектакль.

Напоминаем что 21 октября состоится показ спектакля студии «Балаганчик», второго представителя Пермского края в финале «Театрального Приволжья» (номинация «Школьный театр»).

«Театральное Приволжье» стало одним из самых ярких событий Года театра в Приволжском федеральном округе. Фестиваль объединил более 1000 школьных и студенческих театров ПФО. Старт фестивалю дал в марте полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров, а сейчас «Театральное Приволжье» выходит на финишную прямую.

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