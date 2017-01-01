Почти 2/3 укушенных этим летом клещами пермяков пострадали на дачных участках

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В сезон активности клещей, с апреля по октябрь 2019 года, в медучреждения Прикамья обратились 20 200 пострадавших от укусов клещами, в том числе 3581 детей. Это — в пределах пятилетних максимальных значений, сообщает пресс-служба краевого управления Роспотребнадзора.

В 64% случаев присасывание клещей произошло при посещении индивидуальных садов, 17% — при посещении леса с целью сбора грибов и ягод, 6% — при посещении леса с целью отдыха и туризма, 3% — на рыбалке и охоте, 10% не знают, где произошло присасывание.

На 7 октября в крае зарегистрировано 69 случаев заболевания клещевым вирусным энцифалитом, показатель составил 2,6 на 100 тыс. населения, что ниже на 47,9% показателя 2018 года и на 53,7% среднемноголетнего показателя.

В сезон 2019 года зарегистрировано 157 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом. Показатель заболеваемости составил 6,0 на 100 тыс. населения, что соответствует показателю 2018 года и на 27,2% ниже среднемноголетнего показателя.

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