Почти 1,5 км водовода питьевой воды проложены на «Азоте»

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Фото: пресс-служба АО «ОХК «УРАЛХИМ»

Трубопровод питьевой воды длинной 1330 м проложен на территории филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в 2019 году. На реализацию программы по переустройству сети внутреннего питьевого водоснабжения направлено почти 8,9 млн руб.

Всего заменено три участка трубопровода. Один из них — часть магистральной сети, которая обеспечивает питьевой водой половину завода.

Для транспортировки питьевой воды использованы полиэтиленовые трубы. Они долговечные, не подвержены коррозии, в отличие от чугунных и стальных. При проведении нового трубопровода использовались два способа установки, которые относятся к современным бестраншейным технологиям. Первый — горизонтально направленное бурение: при помощи буровой техники трубы поместили внутрь скважины. Второй — санация: в старый трубопровод, как в футляр, положили новый.

Павел Фролов, главный специалист по водоснабжению, водоотведению и газоснабжению отдела главного энергетика филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»:

— Новые сети прокладывали без остановки водоснабжения. Отключали воду только в момент подключения нового водовода, примерно на 6 часов. Перед подачей воды произвели промывку и обеззараживание трубопроводов, сдали анализы на соответствие требованиям САНПИНа.

В 2019 году проведена только часть работ в рамках масштабной программы по переустройству сети питьевого водоснабжения. В течение ближайших трёх лет планируется полная замена системы подачи питьевой воды. Основная задача — повышение надёжности, бесперебойности системы хозяйственного питьевого снабжения филиала «Азот».

По сообщению пресс-службы филиала «Азот»